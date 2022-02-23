Росія стягнула до України практично весь флот, який має потенціал вторгнення з моря, - Центр оборонних стратегій

Росія зігнала з усіх флотів практично все, що має готовність і потенціал вторгнення з моря. Зараз у Чорному і Азовському морях розгорнуто 46 бойових кораблів з усіх флотів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє Центр оборонних стратегій.

Експерти зазначають, що з початку року в Чорному морі взагалі відсутні кораблі нечорноморських країн НАТО, що з огляду на минулі роки є абсолютно нетиповою ситуацією.

У Середземному морі знаходиться безпрецедентна кількість російських сил – 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів РФ, у тому числі 2 ракетних крейсери та ще 7 ракетних кораблів різних типів, включно з 2 ракетними підводними човнами.

ЦОС запевняє, що такого нарощування не відмічалося з часів розпаду СРСР. Навіть передбачено блокування потенційно можливого заходу багатоцільової авіаносної групи США в Східне Середземномор’я.

Також зазначається, що для цього Москва зосередила на театрі ракетні крейсери класу "Атлант" і новітній фрегат з гіперзвуковими ракетами "Циркон". У російській концепції завоювання панування в дальній морській зоні, ці кораблі мають назву "вбивць авіаносців".

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