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Росія стягнула до України практично весь флот, який має потенціал вторгнення з моря, - Центр оборонних стратегій

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Росія стягнула до України практично весь флот, який має потенціал вторгнення з моря, - Центр оборонних стратегій
Росія зігнала з усіх флотів практично все, що має готовність і потенціал вторгнення з моря. Зараз у Чорному і Азовському морях розгорнуто 46 бойових кораблів з усіх флотів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє Центр оборонних стратегій.

Експерти зазначають, що з початку року в Чорному морі взагалі відсутні кораблі нечорноморських країн НАТО, що з огляду на минулі роки є абсолютно нетиповою ситуацією.

У Середземному морі знаходиться безпрецедентна кількість російських сил – 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів РФ, у тому числі 2 ракетних крейсери та ще 7 ракетних кораблів різних типів, включно з 2 ракетними підводними човнами.

ЦОС запевняє, що такого нарощування не відмічалося з часів розпаду СРСР. Навіть передбачено блокування потенційно можливого заходу багатоцільової авіаносної групи США в Східне Середземномор’я.

Також зазначається, що для цього Москва зосередила на театрі ракетні крейсери класу "Атлант" і новітній фрегат з гіперзвуковими ракетами "Циркон". У російській концепції завоювання панування в дальній морській зоні, ці кораблі мають назву "вбивць авіаносців".

Також читайте: Три великі десантні кораблі РФ увійшли до Чорного моря, друга трійка - на підході, - ЗМІ. ФОТО

Топ коментарі

  • secret secret_too
    китай подумал-подумал, нахер тот тайвань тут рашка со спущенными штанами стоит задом вертит
  • Бандерівець
    І то всьо вєлічіє?!
    А Кузя приплив?!
  • Джон Тривольта b3699b22
    скоро догребут...

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