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Запровадження НС особливо не вплине на життя людей і роботу бізнесу, - Шмигаль

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Запровадження НС особливо не вплине на життя людей і роботу бізнесу, - Шмигаль
Щоб посилити безпеку в усіх регіонах України й нашу готовність до можливої подальшої російської агресії, Рада національної безпеки та оборони запропонувала запровадити надзвичайний стан.

Про це зазначив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, режим НС буде діяти на всій території України (Данілов раніше пояснював, що режим НС буде запроваджено у всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. - Ред.)

"Це рішення передусім дозволить нашим військовим і правоохоронцям краще контролювати ситуацію. Ніяким особливим чином це не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу. Надзвичайний стан — про нашу готовність швидко реагувати на будь-які виклики та сценарії розвитку подій", - зазначив він. 

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Запровадження НС особливо не вплине на життя людей і роботу бізнесу, - Шмигаль 01

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