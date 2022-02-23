Туреччина не підтримає жодних дій, які прямо порушують мінські домовленості, - Ердоган

Туреччина не підтримає жодних дій, що порушують мінські домовленості, заявив у сьогоднішньому інтерв'ю президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Anadolu.

Ердоган сказав, що наголосив у телефонній розмові з президентом Зеленським велике значення, яке Туреччина надає територіальній цілісності України.

"Я також підкреслив, що ми не ухвалюємо і не ухвалимо жодної ініціативи, яка прямо порушує мінські домовленості", – заявив він.

Ердоган також підтвердив, що Туреччина готова за допомогою дипломатії та діалогу зробити внесок у врегулювання кризи, щоб запобігти її розростанню.

"Найближчими днями ми також проведемо консультації з нашими союзниками в НАТО щодо поточної ситуації, яка загрожує безпеці та стабільності в Чорному морі, та проведемо саміт лідерів НАТО у форматі відеоконференції. Ми сподіваємося, що наші чорноморські сусіди, Росія та Україна, якнайшвидше повернуться за стіл переговорів", – сказав Ердоган.

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Ердоган має намір конкретизувати позицію Туреччини щодо останніх подій навколо України після "віртуального саміту" лідерів НАТО. Поки що він скептично розглядає їхні спроби дипломатичного стримування Росії.

"Макрон приїхав до Москви – фотографії на першій шпальті. Шольц приїхав слідом – фотографії теж на першій шпальті. Про Байдена: "Він говорив, він каже". Поговорили – і все", – сказав Ердоган.

"Ми ще не стикалися з такою ситуацією, як відправлення солдатів. Усі лише розмовляють, ніхто справою не займається. Тому Росія зараз і нарощує значну кількість солдатів на кордонах", – вважає президент Туреччини.

Нагадаємо, що раніше Ердоган дав зрозуміти, що "продовжує телефонну дипломатію" із лідером РФ Володимиром Путіним. Він заявив, що для Туреччини однаково важливі як союзники і Росія, і Україна. "Ми не можемо відмовитися ні від першої, ні від другої. Знайдімо такий крок, щоб ми вирішити питання, не відмовляючись від жодної з них", – сказав президент Туреччини.