Система комунікацій міської влади за умови зникнення зв’язку відпрацьована, - заступник голови КМДА Крищенко

Столичною владою відпрацьовуються різні питання і сценарії життєдіяльності міста в кризових умовах, зокрема і в умовах можливих бойових дій.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

За його словами, нині триває робота по об’єктах укриття, відпрацювали алгоритми роботи комунальних підприємств, які забезпечують критичну інфраструктуру (опалення, водопостачання, водовідведення, електроенергію, зв’язок), а також транспортних.

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"У нас є додаткові запаси пального, пересувні електрогенератори. Якщо не буде електрики, вони зможуть до трьох діб працювати в автономному режимі, забезпечуючи об’єкти критичної інфраструктури. Наприклад, лікарні, органи місцевої влади, об’єкти, пов’язані з водопостачанням, - розповів Крищенко і додав, що окремо проведені тренування для керівників КМДА, для начальників департаментів, керівників комунальних підприємств.

"Зокрема й розробили алгоритм дій в умовах відсутності зв’язку. Система комунікацій міської влади за умови зникнення зв’язку відпрацьована", - зазначив він.

Більш детально читайте в інтерв'ю заступника голови КМДА Андрія Крищенко: "Відпрацьовуються різні питання і сценарії, передовсім життєдіяльності міста в кризових умовах".