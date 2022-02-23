Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги, - Джонсон

Велика Британія надішле Україні незабаром новий пакет військової допомоги.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Велика Британія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги", - зазначив він.

Джонсон повідомив, що цей пакет включатиме оборонне озброєння та засоби нелетальної дії.

У середу Британія також оголосила про намір надати пакет економічної допомоги Україні.

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