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Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги, - Джонсон

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Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги, - Джонсон
Велика Британія надішле Україні незабаром новий пакет військової допомоги.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Велика Британія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги", - зазначив він.

Джонсон повідомив, що цей пакет включатиме оборонне озброєння та засоби нелетальної дії.

У середу Британія також оголосила про намір надати пакет економічної допомоги Україні.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Нам бы сейчас несколько дивизионов ПКР. А так, спасибо большое други.
  • Иллария Соняшникова
    Джонсон - наша людина. Респект.
  • 18c49ed2
    Та да. Сейчас они нужны как воздух. 6-8 дивизионов позволили бы не обращать внимания на рашенский металлолом. Вот когда нам начинает аукаться Зелино воровство на асфальте. Не зря же при Порохе в условиях недостатка средств вбухивали средства в развитие ПКР. Люди умели думать стратегически.
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