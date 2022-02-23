Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги, - Джонсон
27 21484
Велика Британія надішле Україні незабаром новий пакет військової допомоги.
Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Велика Британія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги", - зазначив він.
Джонсон повідомив, що цей пакет включатиме оборонне озброєння та засоби нелетальної дії.
У середу Британія також оголосила про намір надати пакет економічної допомоги Україні.