Україна не планувала і не планує наступальних операцій. Ми прагнемо миру, - Шмигаль

Україна не планувала і не планує наступальних операцій.

Про цепрем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив сьогодні під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху вирішення конфлікту. Ми не планували і не плануємо наступальних операцій. Ми прагнемо миру. Але для того, щоб посилити безпеку у всіх регіонах та посилити нашу готовність до можливої подальшої агресії, РНБО запропонувала запровадити надзвичайний стан і підписати Президенту України відповідний указ", - сказав Шмигаль.

Крім того, він зазначив, що дії РФ — це чергове порушення основ міжнародного права.

"Росія вчергове обрала шлях погроз, шантажу, військової ескалації", - сказав він.

Шмигаль подякував міжнародним партнерами за допомогу та підтримку.

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