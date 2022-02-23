Нормандський формат все ще існує. Ми не будемо закидати його, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Переговори в нормандському форматі мають продовжуватися, оскільки для мирного врегулювання ситуації навколо України необхідний діалог.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується нормандського формату, він все ще існує. Ми не буде закидати його. І все ще є простір для діалогу, щоб врегулювати ситуацію навколо України", - заявив Ле Дріан.

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