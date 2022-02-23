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Нормандський формат все ще існує. Ми не будемо закидати його, - глава МЗС Франції Ле Дріан

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Нормандський формат все ще існує. Ми не будемо закидати його, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Переговори в нормандському форматі мають продовжуватися, оскільки для мирного врегулювання ситуації навколо України необхідний діалог.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується нормандського формату, він все ще існує. Ми не буде закидати його. І все ще є простір для діалогу, щоб врегулювати ситуацію навколо України", - заявив Ле Дріан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість проведення саміту у "нормандському форматі" залежатиме від його змісту, - Пєсков

Топ коментарі

  • Иннокентий beer
    Идиот.
  • Руслан Жгун
    ну, они с Гитлером точно также воевали ...
  • Bogdan Resvii
    Десятилетия сытой, спокойной жизни. Забытые времена крупных военных действий. Новое поколение, выросшее на лозунгах "за мир во всём мире", пони, радуга. Абсолютно инфантильное мышление, воспринимающее как диктатуру и ограничения совершенно смешные вещи (могут быть мнения вроде "диктатура Обамы") и не верящее, что где-то есть страны где могут набутылить/посадить/расстрелять за безобидные, с их точки зрения, вещи. Помните историю с штатовским (?) туристом, который поехал в КНДР и там то ли плакат со стены снял на память или что-то в этом роде. Чувака посадили. Уверен, он не воспринимал всерьёз предупреждения о режиме, в который ехал туристом.

    Европейцы искренне не понимают ментальность русских вообще и ***** в частности. Они верят, что можно договориться и найти компромисс. Сейчас я всё чаще вижу по телеку правильные заявления, что русские суть империалисты и они никогда не отступятся от своих идей. Но этих голосов пока слишком мало.
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