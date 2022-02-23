Впродовж 2022 року на Львівщині відремонтують 336 км доріг та 52 мости, - ОДА
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник Львівської облдержадміністрації Максим Козицький нагадав, що за 2010 рік в області не відремонтували жодного кілометру дороги, а минулого року, завдяки програмі "Велике будівництво" привели до ладу вже понад 264 кілометри шляхів.
"А цього року маємо ще амбітнішу ціль – збудувати та відремонтувати 336 кілометрів доріг і 52 мости", – розповів він.
Пріоритетним напрямком на цей будівельний сезон Козицький назвав ремонт доріг М-06 Київ – Чоп та Т-14-24 Сколе – Славське, що є частиною масштабного проєкту "Мале карпатське коло".
"Також важливий проєкт - реконструкція Західного обходу Львова і влаштування там транспортних розв’язок на різних рівнях. Завершення капітального ремонту дороги Стрий – Ізварине. Ця дорога з’єднає усю Україну", – додав обласний очільник.
Цього року подбають і про модернізацію під’їздів до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Так, буде проведено ремонт всієї протяжності дороги Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.
Крім того, для безпеки руху на автомобільній дорозі М-10 Львів – Краковець на ділянці примикання до Західного обходу Львова та у селі Наконечне буде встановлено освітлення. Також це стосується і сіл Червоне та Ясенівці, що на дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.
На місцеві дороги цього року з бюджету виділили більше 1,2 млрд гривень.
"Дороги потрібно не лише будувати і ремонтувати, а й берегти та належним чином обслуговувати. Тому в області з’явиться ще 5 майданчиків для зважування у русі. Два таких на Львівщині вже успішно працюють", - наголосив Козицький.
Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що впродовж 2022 року по всій Україні планується оновити та збудувати майже 7 тисяч кілометрів доріг.