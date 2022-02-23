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Путін у своїй промові заявив про заперечення України як суверенної держави, - глава МЗС Франції Ле Дріан

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Путін у своїй промові заявив про заперечення України як суверенної держави, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у середу, що президент Росії Володимир Путін більше не визнає незалежність України відповідно до міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє France 24.

"Президент Путін у своїй промові (у понеділок) певним чином заявив про заперечення України як суверенної країни", – сказав він журналістам після переговорів зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Владімір Путін виголосив промову, після чого визнав "незалежність" ОРДЛО.

За словами президента США Джо Байдена, Путін напряму атакував право України на існування.

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Топ коментарі

  • Igor Cherniavskyi
    Обеспокоенность или глубокая озабоченность?
  • Все Обманываете
    Когда появилась Киевская Русь в мокшандии на болоте жабы квакали
  • jklpqrs
    Это давняя история. Вовка захотел стать Катькой, а останется просто плешивым карликом
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