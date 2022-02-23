СБУ про запровадження надзвичайного стану: Це додаткові інструменти для недопущення диверсій та нейтралізації дестабілізаційних факторів

Рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим.

Про це йдеться у заяві СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація, в якій знаходиться наша держава, вимагає від нас єдності, спокою та рішучості. І готовності у будь-який момент часу задіяти всі можливості для захисту країни.Заради безпеки держави та нашої перемоги у гібридній війні ми маємо, перш за все, працювати на випередження, заздалегідь реагувати на виклики та продумувати кожен свій крок наперед, зважаючи на потенційний розвиток різноманітних сценаріїв", - йдеться у заяві.

Зауважується, що рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим.

"Ескалація на сході супроводжується спробами розхитати суспільство через панічні настрої, кібератаки, інформаційно-психологічні операції, активізацію російських агентів впливу та диверсійних груп тощо. Усі ці дестабілізаційні фактори перебувають під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни", - сказано у заяві.

Водночас звертається увага, що введення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані. Адже кожен регіон України має свою безпекову специфіку.

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"Так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків - мова про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде скасовано. Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки", - резюмували в СБУ.