Євросоюз планує запровадити санкції проти Шойгу, - The Wall Street Journal

Європейський Союз планує запровадити санкції проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

До списку санкцій ЄС потраплять глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, глава канцелярії президента РФ Антон Вайно та інші високопоставлені воєначальники, включаючи начальників штабів ВМФ і Міністерства оборони Росії.

До санкційного списку може потрапити також Агентство інтернет-досліджень Росії.

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