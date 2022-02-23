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Дії Росії - загроза східному флангу НАТО та всьому ЄС, - Дуда

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Дії Росії - загроза східному флангу НАТО та всьому ЄС, - Дуда
Дії Росії є загрозою для всього регіону, зокрема східного флангу НАТО і цілого Європейського союзу

Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ. 

"Дії Росії є загрозою для всього регіону. Ми прибули сюди, бо ми друзі для України, яка сьогодні стоїть перед глибокою кризою і загрозою потужної російської агресії...Росія є реальною загрозою для України...Дії Росії в регіоні викликають нашу глибоку стурбованість. Ми слідкуємо за кожним черговим кроком, який робить РФ, президент Путін. Вважаємо, що вони є загрозою не тільки для України, а й для всього регіону, зокрема східного флангу НАТО і цілого Європейського союзу", - зазначив Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочалася зустріч президентів Зеленського, Науседи та Дуди, - ОП. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Петр Иванов 418d5d02
    Речь Путина прямо читается как угроза Балтии и Польши. Все кто её слышал поняли намек.
  • Overwatch 3
    Да, Газпром полностью оплел Германию своими щупальцами. Они спонсируют немецкие команды, покупают немецких политиков пачками, строят потоки и во главе Газпрома кстати стоит этнический немец Миллер, хотя он и русский по духу, алкаш то биш.
  • A San
    Спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг заявила, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) попросила Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени.

    «Эстерсунд попросили подготовиться. Ранее там хорошо относились к проведению лыжных гонок, поэтому, если встанет конкретный вопрос, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.

    Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой - не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», - приводит слова Стремберг SVT.

    П
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