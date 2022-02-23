Шотландська гвардія "надерла дупу" царю Миколі I в Криму. Ми завжди можемо зробити це знову, - міністр оборони Великої Британії Воллес
20 88781
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пригрозив Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, Велика Британія має тисячу людей у резерві для реагування на кризу.
"Шотландський гвардійський полк "надер дупу" царю Миколі I 1853 року в Криму. Ми завжди можемо повторити це... Цар Микола I припустився помилки, такої ж як зараз Путін. У нього не було друзів, не було союзів", - сказав Воллес.