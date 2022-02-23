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Шотландська гвардія "надерла дупу" царю Миколі I в Криму. Ми завжди можемо зробити це знову, - міністр оборони Великої Британії Воллес

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Шотландська гвардія "надерла дупу" царю Миколі I в Криму. Ми завжди можемо зробити це знову, - міністр оборони Великої Британії Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пригрозив Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, Велика Британія має тисячу людей у резерві для реагування на кризу.

"Шотландський гвардійський полк "надер дупу" царю Миколі I 1853 року в Криму. Ми завжди можемо повторити це... Цар Микола I припустився помилки, такої ж як зараз Путін. У нього не було друзів, не було союзів", - сказав Воллес.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Молодец. Слова настоящего брита.
  • Volodymyr Rudobaba b59031ee
    Молодці. Можуть ПАВТАРІТЬ ?
  • Chandler Bing
    Британцам респект.
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