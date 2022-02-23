Основна мета Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, - Дуда
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Своїми діями наразі Росія нищить систему архітектури безпеки в Європі.
Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"На наших очах нищиться система архітектури безпеки в Європі... Ми не можемо допустити, щоб через зовнішні тиски можна було побачити слабкість і різницю між членами. Основна мета президента Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, цих великих спільнот, які сьогодні є символами стабільності. Ми повинні показати єдність", - зазначив він.