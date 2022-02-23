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Основна мета Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, - Дуда

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Основна мета Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, - Дуда
Своїми діями наразі Росія нищить систему архітектури безпеки в Європі.

Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"На наших очах нищиться система архітектури безпеки в Європі... Ми не можемо допустити, щоб через зовнішні тиски можна було побачити слабкість і різницю між членами. Основна мета президента Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, цих великих спільнот, які сьогодні є символами стабільності. Ми повинні показати єдність", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії Росії - загроза східному флангу НАТО та всьому ЄС, - Дуда

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Основна мета кацапів - гадити, підривати, вбивати, знищувати, красти і брехати. Ось і вся їхня місія на планеті Земля.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Один патрон, одна подушка, один канцелябр... І весь світ видихне спокійно. Пуйло дохле.
  • multissstar .
    не отходи от телефона, сейчас он тебе перезвонит и доложит
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