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Арахамія пропонує, щоб Рада працювала у режимі постійних пленарних засідань в умовах надзвичайного стану, - речниця "Слуги народу" Палійчук

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Арахамія пропонує, щоб Рада працювала у режимі постійних пленарних засідань в умовах надзвичайного стану, - речниця "Слуги народу" Палійчук
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зареєстрував проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради в умовах надзвичайного та/або воєнного стану.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зареєстрував проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради в умовах надзвичайного та/або воєнного стану. Документ встановлює правила і процедури, згідно з якими парламент здійснює свою роботу в режимі постійних пленарних засідань", - зазначила Палійчук. 

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Арахамія пропонує, щоб Рада працювала у режимі постійних пленарних засідань в умовах надзвичайного стану, - речниця Слуги народу Палійчук 01

Арахамія пропонує, щоб Рада працювала у режимі постійних пленарних засідань в умовах надзвичайного стану, - речниця Слуги народу Палійчук 02

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Топ коментарі

  • Неоновая Вывеска
    Порошенко давно это говорил, уроды. А вы только проснулись и начали роздупляться
  • 18c49ed2
    Обычная тактика зелени. У них все только "от них, впервые и великое". Самодовольные ублюдки.
  • паРаше по роже
    "Арахаміє"
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