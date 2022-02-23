Арахамія пропонує, щоб Рада працювала у режимі постійних пленарних засідань в умовах надзвичайного стану, - речниця "Слуги народу" Палійчук
1 23523
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зареєстрував проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради в умовах надзвичайного та/або воєнного стану.
Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зареєстрував проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради в умовах надзвичайного та/або воєнного стану. Документ встановлює правила і процедури, згідно з якими парламент здійснює свою роботу в режимі постійних пленарних засідань", - зазначила Палійчук.