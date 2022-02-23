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Ватажок терористів "ДНР" Пушилін про можливість "відвоювання" всієї Донецької області: "Ми ще не на цьому етапі"

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Ватажок терористів "ДНР" Пушилін про можливість "відвоювання" всієї Донецької області: "Ми ще не на цьому етапі"
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що "відвойовувати" повністю Донецьку область окупанти поки що не готові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції в окупованому Донецьку.

У Пушиліна запитали, чи збираються "ДНР" "відвойовувати" в України решту Донецької області.

"Ми ще не на цьому етапі. Ми знаходимося на етапі, коли війська противника знаходяться на лінії зіткнення і будь-якої миті можуть перейти в наступ. Ми з цим ще нічого не зробили", - сказав окупант.

Також Пушилін заявив, що нібито на окупованій Донеччині немає військ РФ.

"Що стосується майбутнього, чи можливе тут перебування російських військ? Можливо. Коли і за яких обставин - покаже ситуація, як розвиватиметься ситуація з позиції України", - сказав ватажок "ДНР".

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Топ коментарі

  • Андрей Shaman
    Чепушила....ти б переживав не за ЗСУ а за те коли тебе твої куратори "в расход" пустять....ЗСУ буде твоїм єдиним шансом зберегти свою псячу шкуру....
  • Sergio Bru
    Ти ще не на концерті кобздона, пеніс душилін. Треба виправити.
  • Олег Васильевич 44790e6c
    Удмуртские и бурятские шахтеры ещё не определились 😁
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