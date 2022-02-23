Новини • Війна

Чіткі кроки нашої армії щодо захисту держави знатимуть лише я і наша армія. Ми до всього готові, - Зеленський. ВIДЕО

20 226151
Прогнозувати подальші кроки Росії - це набагато складніше і серйозніше, ніж складати прогноз погоди.

Про це сьогодні на пресконференції у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Прогнозувати, що буде, і які кроки можуть бути від РФ, від сепаратистів (військ РФ. - Ред.), від особистих рішень президента РФ – я не можу сказати. Але я без прогнозів чітко знаю, як діятиме наша армія. Ті чіткі кроки нашої армії з обороноздатності та захисту нашої держави знатиму тільки я і наша армія. І повірте: ми до всього готові", - зазначив президент. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення ФРН щодо "Північного потоку" має стати незворотним і повністю зупинити цей проєкт, який є зброєю проти України, - Зеленський

Топ коментарі

  • secret secret_too
    ти=ермак, це нас і непокоїть, зрадник ти йо#аний!
  • Volodymyr Rudobaba b59031ee
    Колись гарантував евакуацію солдата Журавля, що з того вийшло нажаль всі бачили.
  • Олег Васильевич 44790e6c
    Не понял, Ермаку и другим агентам говорить не будет?😁
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини