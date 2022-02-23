Чіткі кроки нашої армії щодо захисту держави знатимуть лише я і наша армія. Ми до всього готові, - Зеленський. ВIДЕО
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Прогнозувати подальші кроки Росії - це набагато складніше і серйозніше, ніж складати прогноз погоди.
Про це сьогодні на пресконференції у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Прогнозувати, що буде, і які кроки можуть бути від РФ, від сепаратистів (військ РФ. - Ред.), від особистих рішень президента РФ – я не можу сказати. Але я без прогнозів чітко знаю, як діятиме наша армія. Ті чіткі кроки нашої армії з обороноздатності та захисту нашої держави знатиму тільки я і наша армія. І повірте: ми до всього готові", - зазначив президент.