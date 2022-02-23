Луганськ та Донецьк є і завжди будуть частиною України, - Науседа
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Литва не визнає жодних спроб підірвати територіальну цілісність України.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу, щоб мене чітко почули. Луганськ і Донецьк є і завжди будуть частиною України. Литва не визнає жодних спроб підірвати територіальну цілісність України. Також ми не визнаємо незаконну анексію Криму", - сказав Науседа.
"НАТО також має дати чіткий сигнал, що змін у політиці свободи приєднання не буде, це не змінюється, і жодна країна світу не має права підривати суверенність будь-якої країни через її бажання приєднатися до альянсу. Ми не можемо дозволити, щоб військова сила та військова загроза стали вирішальним фактором", - додав він.