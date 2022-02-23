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Резервісти масово йдуть до територіальних центрів комплектування, - Залужний

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Резервісти масово йдуть до територіальних центрів комплектування, - Залужний
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний подякував резервістам, які масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції.

Про це він заявив на сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую резервістам оперативного резерву Збройних Сил України, які від сьогодні, одразу після видання відповідного наказу про призов, масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці довжелезні черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони", - наголосив Залужний.

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"Зважаючи на загострення на лінії зіткнення, а також потребу забезпечити оборону рубежів держави зі Сходу, Півночі та Півдня, кожна людина в лавах сил оборони важлива. Я як Головнокомандувач Збройних Сил України розраховую на вас. Моїм пріоритетом є збереження життя особового складу і саме я несу відповідальність за застосування Збройних Сил України", - додав він.

"Сьогодні наша армія зразка 2022 року - не 2014-го. Ми загартовані в боях, добре оснащені, підготовлені і вмотивовані. Ми змінилися зсередини. ЗСУ - це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна родина. Нами розроблені і затверджені чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Ми спокійні і впевнені", - констатував головнокомандувач.

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"Я вдячний всім військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції, дають нам час і можливість посилити і прикрити інші напрямки", - зазначив Залужний.

Резервісти масово йдуть до територіальних центрів комплектування, - Залужний 01

Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    У нас идут добровольно, в длнр хватают на улицах и силой тащат, вот тебе и разница!
  • Светлана Науменко


    Yuriy Kochevenko

    Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
    Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
    Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ну да. Как там они про нас трындели - ссадили с поезда и в нацгвардию. А оказалось что все что они трындели именно у них самих.
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