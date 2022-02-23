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Росіянам можуть заборонити в'їзд до ЄС, - Дуда

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Росіянам можуть заборонити в'їзд до ЄС, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда припускає, що санкції проти Росії можуть дійти до такої точки, що її громадянам буде заборонений в'їзд до країн Європейського союзу.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"Складно зрозуміти, чому Путін діє таким чином, щоб повернутися до того порядку, коли можливість подорожувати світом (буде обмежена, - Ред.), адже світ був закритий для більшості тодішніх громадян Радянського Союзу. Так це сьогодні виглядає", - зазначив Дуда.

За його словами, міжнародне співтовариство намагається забезпечити мир для своїх громадян.

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"Демократичні країни повинні зробити сьогодні все, щоб стримати агресора. Я глибоко вірю, в це як президент країни-учасниці ЄС і НАТО..., що нам вдасться зробити це мирним шляхом і ефективно. Хоча беру до уваги і те, що санкції повинні бути дуже потужними. І як сусід, оскільки Польща межує з Калінінградською областю Росії, я буду з жалем підтримувати санкції, які зроблять неможливими подорожі громадян Росії. Але якщо президент Путін буде і далі поводитися так, топтати міжнародне право, атакувати мирні країни... такі далекосяжні кроки будуть необхідні", - додав Дуда.

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Топ коментарі

  • Olha Olha
    дуже добре.
  • Mr Vice President
    Давно пора + депортировать все семейки депутатов да и остальный рускомирных
  • Харьков Сумской
    ЦЕ - МОЯ - МРІЯ !!!!
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