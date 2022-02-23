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Зеленський про візовий режим з РФ: "Залежить від кроків Росії"

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Зеленський про візовий режим з РФ: "Залежить від кроків Росії"
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська влада напрацювала багато пропозицій, як діяти в ситуації з агресією Росії, все залежатиме від кроків РФ.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою у Києві, відповідаючи на запитання про можливість запровадження візового режиму з РФ у відповідь на агресію Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо кроків-реакцій. Вони пов'язані з наступними кроками Російської Федерації", - сказав Президент.

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Як повідомлялося, у середу в Україні з робочими візитами перебувають президенти Литви та Польщі.

Топ коментарі

  • Руслан Жгун
    ЛОХ
  • Sophia-Maria Duglass
    Зе ???? А оккупации лугандона тебе мало ????
  • Driver Audi
    Ще треба чекати "кроків"?Ох...єть...
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