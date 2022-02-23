Зеленський про візовий режим з РФ: "Залежить від кроків Росії"
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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська влада напрацювала багато пропозицій, як діяти в ситуації з агресією Росії, все залежатиме від кроків РФ.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою у Києві, відповідаючи на запитання про можливість запровадження візового режиму з РФ у відповідь на агресію Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо кроків-реакцій. Вони пов'язані з наступними кроками Російської Федерації", - сказав Президент.
Як повідомлялося, у середу в Україні з робочими візитами перебувають президенти Литви та Польщі.