Добровольчі формування отримають дозволи на зброю в прискореному режимі, - Нацполіція

Членам добровольчих формувань територіальних громад (тероборони) поліція видаватиме дозволи на отримання зброї у максимально прискореному режимі.

Про це заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Буде прискорено процедуру (видачі дозволів на зброю. - Ред), наші інструкції це дозволяють. Якщо члени добровольчого формування, згідно із Законом "про національний опір", пред'являтимуть посвідчення (про участь у теробороні. - Ред) процес буде прискорено максимально", - сказав заступник голови Нацполіції.

Проте він уточнив, що йдеться про дозволи на мисливську зброю, оскільки, згідно із законодавством, в Україні громадяни можуть володіти легально лише мисливською та травматичною зброєю.

Фацевич також уточнив, що поліцейські інструкції дозволяють членам тероборони не надавати правоохоронцям деякі документи, наприклад, проходження навчання або спецперевірок. Проте, вони мають надати довідку про несудимість.

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"Якщо людина є членом тероборони і має посвідчення, підрозділи з контролю за обігом зброї ставитимуть її у пріоритет і відпрацьовуватимуть документи набагато швидше, а потім у максимально стислі терміни даватимуть дозвіл", - сказав Фацевич.

Він додав, що зараз в Україні перебуває на обігу 1 млн 200 тис. одиниць зброї. Власників мисливської зброї зареєстровано 709 тис., а травматичної - 250 тис.

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