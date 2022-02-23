Будівлю ВР сьогодні "мінували"
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Сьогодні, 23 лютого після завершення пленарного засідання до ВР надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі українського парламенту.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За інформацією прессекретаря спікера ВР Руслана Стефанчука Марії Дейнеко, їй у приймальні повідомили, що близько 15.00 надійшла інформація про замінування будівлі. Після цього була проведена перевірка приміщень Ради.
У цей час охорона парламенту нікого не пускала в середину, втім охочі могли вийти із будівлі.
Після 16.00 цю заборону скасували. Зараз народні депутати мають зібратися на позачергове засідання, де розглядатиметься питання про запровадження надзвичайного стану.