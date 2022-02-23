Новини

Німецький фонд відмовляється від підтримки "Північного потоку-2"

33 82648
Німецький фонд відмовляється від підтримки "Північного потоку-2"
Ервін Зеллерінг, голова правління фонду "Захист клімату та довкілля MV" заявив, що після зупинки сертифікації оператора газопроводу організація відмовляється від підтримки "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "газета.ru".

"Усе правління фонду було єдине в думці, що ми маємо враховувати цей розвиток подій і як фонд більше не будемо пов'язані із задачею, яку нам тоді доручив і твердо прописав у статуті ландтаг", - сказав Ервін Зеллерінг.

Фонд "Захист клімату та довкілля MV" був створений у 2021 році на німецькій землі Мекленбург за участі Nord Stream 2 AG. Тоді ландтаг доручив організації сприяти завершенню реалізації трубопроводу, незважаючи на санкції США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення ФРН щодо "Північного потоку" має стати незворотним і повністю зупинити цей проєкт, який є зброєю проти України, - Зеленський

Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Ну вот и все. Стоило только амерам серьйозно за дело взятся.....
  • Иллария Соняшникова
    Есть надежда, что найдется квалифицированный санитар, которій наконец-то наденет смирительную рубашку не ************* сумасшедшего.
  • Дмитрий Капитун
    там сорочка не допоможе, лише евтаназія...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини