Німецький фонд відмовляється від підтримки "Північного потоку-2"

Ервін Зеллерінг, голова правління фонду "Захист клімату та довкілля MV" заявив, що після зупинки сертифікації оператора газопроводу організація відмовляється від підтримки "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "газета.ru".

"Усе правління фонду було єдине в думці, що ми маємо враховувати цей розвиток подій і як фонд більше не будемо пов'язані із задачею, яку нам тоді доручив і твердо прописав у статуті ландтаг", - сказав Ервін Зеллерінг.

Фонд "Захист клімату та довкілля MV" був створений у 2021 році на німецькій землі Мекленбург за участі Nord Stream 2 AG. Тоді ландтаг доручив організації сприяти завершенню реалізації трубопроводу, незважаючи на санкції США.

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