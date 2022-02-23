"Фінального тексту указу ще ніхто не бачив", - Железняк про запровадження НС

Народні депутати поки не бачили остаточного тексту указу президента про введення надзвичайного стану.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат Голосу Ярослав Железняк.

"Фінального тексту указу ще ніхто не бачив. Сподіваємося, що він відповідатиме тому, який узгодили сьогодні на засіданні голів фракцій та груп із паном Даніловим та іншими представниками влади", - зазначив нардеп і додав, що указ "в дорозі до Верховної Ради".

Железняк розказав, що також були зібрані підписи для проведення позачергово засідання, де мають розглянути законопроєкт про виділення 23 мільярдів гривень на військове забезпечення та постанову про порядок роботи ВР, яка передбачає роботу парламенту у постійному режимі в разі запровадження надзвичайного стану.

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