Внаслідок обстрілу військами РФ загинув український воїн, ще одного травмовано. Від початку доби окупанти 59 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Станом на 17 годину 23 лютого, з боку російсько-окупаційних зафіксовано 59 обстрілів, 54 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Війська РФ обстріляли позиції українських захисників поблизу:

П’ять разів Новотошківського - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Золотого– з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

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Сім разів Південного – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири рази Пісків- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.

Чотири рази Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів "Джміль".

Чотирнадцять разів Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1.

Сім разів Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів.

Станиці Луганської – з артилерії калібру 122 мм.

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Три рази Щастя - з БМ-21 "Град", мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

П’ять разів Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Гранітного – з протитанкових ракетних комплексів.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один, бойове травмування.

"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

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