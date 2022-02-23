Внаслідок обстрілу військами РФ загинув український воїн, ще одного травмовано. Від початку доби окупанти 59 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Війська РФ обстріляли позиції українських захисників поблизу:
П’ять разів Новотошківського - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Золотого– з артилерії калібру 122 мм.
Двічі Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Сім разів Південного – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Чотири рази Пісків- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.
Чотири рази Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів "Джміль".
Чотирнадцять разів Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1.
Сім разів Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів.
Станиці Луганської – з артилерії калібру 122 мм.
Три рази Щастя - з БМ-21 "Град", мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Чотири рази Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
П’ять разів Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Гранітного – з протитанкових ракетних комплексів.
Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один, бойове травмування.
"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.