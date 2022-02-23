Новини

Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту. ДОКУМЕНТ

51 67893
Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту. ДОКУМЕНТ
Текст законопроєкту про запровадження надзвичайного стану в Україні опубліковано на сайті Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Надзвичайний стан планують запровадити з 00:00 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Запровадять надзвичайний стан на території: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківскьої, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.

У разі ухвалення законопроєкту документ набуде чинності з дня його опублікування.

Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту 01

Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту 02
Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту 03
Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту 04

Читайте: "Остаточного тексту указу ще ніхто не бачив", - Железняк про запровадження НС

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Gala Ogorodnikova 1ae2d89b
    Закони почитайте. Спочатку.
    Володимир В'ятрович у фб:

    ЗАМІСТЬ ВОЄННОГО СТАНУ ДЛЯ ВІДСІЧІ ВОРОГУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОВАДЖУЄ ПОЛІЦЕЙСЬКУ ДИКТАТУРУ ПРОТИ ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН
    Зупинити це може лише Верховна Рада, відхиливши незаконний указ і повернувши президента в правове поле.

    Все дуже серйозно. Те, що зараз відбувається, є спробою Зеленського під приводом російської загрози узурпувати владу всупереч Конституції і законам України. Законодавство не дає права запроваджувати надзвичайний стан замість воєнного, бо це дві кардинально різних речі.

    ВОЄННИЙ стан спрямований на відсіч ворогу і передає значну владу АРМІЇ і ВОЄННИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ. Обмеження прав громадян при цьому слугують обороні від зовнішньої агресії. Воєнний стан допомагає мобілізувати весь народ на оборону країни.

    Натомість НАДЗВИЧАЙНЙ стан запроваджується у випадку стихійних чи техногенних катастроф або заворушень і встановлює в країні ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ РЕЖИМ. В опублікованому в медіа проєкті Указу Зеленського йдеться саме про поліцейську диктатуру - цензуру в українських медіа, вилучення у людей зброї, комендантську годину, заборону партій і зібрань тощо. Це не має нічого спільного з відсіччю ворогу.

    В Законі «Про оборону України» чітко сказано:
    «У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення ВОЄННОГО стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни».

    Закон «Про правовий режим надзвичайного стану» (стаття 1) визначає, що «надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій ТЕХНОГЕННОГО АБО ПРИРОДНОГО характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧИ ЗМІНИ КОНСТИУЦІЙНОГО ЛАДУ України шляхом насильства».

    Зараз в Україні має вводитися саме воєнний стан, визначення якого дане в ст.1 Закону «Про правовий режим воєнного стану»
    «Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ЧИ ЗАГРОЗИ НАПАДУ, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень».

    Верховна Рада не має права затверджувати антиконституційний указ! Натомість ми маємо діяти самі і вимагати від Президента діяти відповідно до Конституції і Закону «Про оборону України».

    Воєнний стан може запроваджуватися в окремих областях чи по всій країні. Бути м'яким, як у 2018 році, або більш жорстким - залежно від потреб. Але це має бути саме воєнний стан, а не поліцейська диктатура.
  • Scorpman Y
    "запрет акцій протестов" - главное что нужно зеЛоху..
  • Scorpman Y
    неа, нет..
    зато есть основания запретить протесті и посадить всех кто недоволен зеЛохом и его шоблой
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини