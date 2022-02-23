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Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У середу, 23 лютого, окупанти обстріляли дитячий садок в Зеленопіллі на Донеччині, а мирна жителька Миколаївки внаслідок прямого влучення снаряду в будинок отримала поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Національної поліції.

Село Зеленопілля Бахмутської громади потрапило під обстріл. Воно знаходиться за 5 км від лінії розмежування. Зараз там знаходяться поліцейські, які документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям.

"Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями, забрали батьки. Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку 01

Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку 02

"Стрільнуло, і я чую, що летить над головою. Саме в нашому напрямку. Я одразу впала на городі, і чую далі розриви в селищі. Буквально 2 секунди снаряд летів. 20 хв по розкладу - це стандартний час коли нас обстрілюють", - каже місцева жителька на відео.

"У селі Миколаївка, що під Волновахою, внаслідок розриву снаряду поранено жінку. Анкетні дані постраждалої встановлюються", - повідомляють у пресслужбі.

Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку 03

Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку 04

Топ коментарі

  • 18c49ed2
  • Maxim Sobolsky
    Оцю картинку треба В РИЛО ТИКАТИ усім нашим ватяним гнидам - шо потайки(чи бува й відкрито) все ще мріють про прихід "асвабадітєлєй ат бєндєравцєв": вас ****** "асвабадят" - від вашого майна, вашого здоров'я а може й від вашого паскудного життя!!🤬
  • Wlad5495
    А от зелена влада...
    https://www.rbc.ua/rus/news/amnistiya-uchastnikov-formirovaniy-ldnr-komitet-1645629746.html
    просить амністії для бойовиків. А те що під маркою "здався" в Україну попадуть фсбешники - та "какая разница"...
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