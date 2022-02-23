В Україні можуть запровадити воєнний стан, - Веніславський

У разі виникнення потреби в Україні може бути введений воєнний стан.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

"Коли писалася Конституція України, передбачалося введення правового режиму надзвичайного, воєнного стану. Навіть були дискуссії - треба це регламентувати одним законом чи різними. Прийняли рішення, що це різні правові режими та різні загрози. Тому розмежували. Але закон про правовий режим надзвичайного стану дозволяє запроваджувати обмеження у випадку, якщо має місце розпалювання ворожнечі, дестабілізація суспільного життя, загроза конституційному ладу, блокування окремих територій тощо", - розказав він.

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За словами Веніславського, зараз можна було обрати правові підстави для запровадження правового режиму як надзвичайного, так і воєнного стану.

"З оцінкою сукупності усіх обставин було прийнято рішення, що на даний момент більш раціонально запровадити правовий режим саме надзвичайного стану. Але якщо будуть реальні загрози порушення територіальної цілісності, нападу на територію України або відбудеться ескалація, звичайно, розглядатиметься питання про введення правового режиму воєнного стану", - зазначив він.

Говорячи про те, чому надзвичайний стан не планують запроваджувати в Донецькій та Луганській областях, нардеп пояснив, що в зоні ООС діють інші правові норми.

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"Там і так є особливості здійснення державної влади місцевого самоврядування, особливості пересування осіб - стоять блок-пости, в’їхати в зону ООС та виїхати звідти просто так не можна. Тобто ті самі обмеження діють і так на даний момент", - пояснив Веніславський.