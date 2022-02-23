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Рада сьогодні планує провести друге позачергове засідання, - "слуга народу" Палійчук

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Рада сьогодні планує провести друге позачергове засідання, - "слуга народу" Палійчук
Сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада може провести два позачергових засідання. На другому депутати розглянуть зміни до державного бюджету України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення "слуги народу" Юлії Палійчук в Telegram.

"Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної Ради. Друге стосуватиметься змін державного бюджету України", - написала вона.

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Нагадаємо, сьогодні має відбутися позачергове засідання ВР, на якому мають розглянути питання введення надзвичайного стану в країні.

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