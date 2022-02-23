Рада сьогодні планує провести друге позачергове засідання, - "слуга народу" Палійчук
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Сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада може провести два позачергових засідання. На другому депутати розглянуть зміни до державного бюджету України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення "слуги народу" Юлії Палійчук в Telegram.
"Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної Ради. Друге стосуватиметься змін державного бюджету України", - написала вона.
Нагадаємо, сьогодні має відбутися позачергове засідання ВР, на якому мають розглянути питання введення надзвичайного стану в країні.