Глави країн ЄС проведуть 24 лютого спеціальне засідання щодо ситуації навколо України

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив глав держав країн-членів ЄС провести у четвер, 24 лютого, спеціальне засідання щодо останніх дій Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо, щоб ми й надалі були згуртованими, рішучими та спільно визначали наш колективний підхід та дії. Тому я хотів би запросити вас на спеціальне засідання Європейської Ради у четвер, 24 лютого, яке відбудеться особисто в Брюсселі та розпочнеться о 20:00 (21:00 за київським часом - ред.)", - заявив Мішель.

Глава Євроради запропонував обговорити останні розвиток подій; як ЄС захищає міжнародний порядок, заснований на правилах; як ЄС справляється з Росією, зокрема притягуючи Росію до відповідальності за її дії; як ЄС буде далі підтримувати Україну та її народ.

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"Агресивні дії Російської Федерації порушують міжнародне право та територіальну цілісність і суверенітет України. Вони також підривають європейський порядок безпеки", - зазначив Мішель.