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"Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю", - Кулеба

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"Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю", - Кулеба
Сьогодні, 23 лютого, відбулося засідання Генеральної асамблеї ООН, де Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про плани України щодо Будапештського меморандуму. Повернення ядерної зброї не планується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ міністра на ГА ООН.

"Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку", - сказав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не мають наміру надавати ядерну зброю Україні, і Київ цього не хоче, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Топ коментарі

  • Серж Рача
    На днях я перекинулся парой слов с одним известным и уважаемым журналистом, который озвучил мне причину своего спокойствия:
    - Понимаете, Борислав, - спокойным голосом говорил он попивая свой виски сауэр, - у нас ведь все давно привыкли ориентироваться по своим маркерам. Кто-то переживает, что американские дипломаты покинули Киев. Кто-то не беспокоится, потому что китайские дипломаты не покинули Киев. А я ориентируюсь по Серёже Лещенко. Если будет хоть малейшая угроза, то он будет писать из-за океана, как он нас всех ценит и поддерживает. Так было в 2004 году, когда он сбежал при первой угрозе, что нас будут "оприходовать". Так было и в 2014 году, когда он шкурнул при первых угрозах того, что к нам будут применять силу. А потом писал из США, что учится. Сережа, мальчик осторожный и себя под риск не подставит. Даже под малейший риск. А при первой угрозе Серёжа покинет Украину любым, доступным ему в тот момент, транспортным средством. Но сейчас я его вижу в Киеве. Он ещё не сбежал. Значит не все так плохо, - закончил он и допил свой коктейль.

    А я подумал, что для него Лещенко - это аналог сурка Тимки, по которому определяют будет ли весна ранней. И это тоже вариант. А что является для вас маркером хороших или плохих прогнозов? ))
    Борислав Береза
  • ivan vyhovsky
    Лучший пример для украинской политики по ядерному оружию дает Израиль и его замечательная премьер-министр:

    "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."

    Голда Меир
  • 18c49ed2
    Хорошо сказано про этого сцикливого лизоблюда. Главное точно.
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