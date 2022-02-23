"Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю", - Кулеба

Сьогодні, 23 лютого, відбулося засідання Генеральної асамблеї ООН, де Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про плани України щодо Будапештського меморандуму. Повернення ядерної зброї не планується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ міністра на ГА ООН.

"Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку", - сказав Кулеба.

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