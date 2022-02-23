Позачергові засідання ВР: розглянуть питання виділення додаткових коштів армії та указ про введення НС

На нараді лідерів фракцій ухвалили рішення, що сьогодні на першому позачерговому засіданні розглянуть виділення додаткових коштів на армію та постанову про зміну роботи Верховної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала голова партії Голос Кіра Рудик.

За її словами, на другому позачерговому засіданні сьогодні розглянуть указ президента про введення надзвичайного стану.

"На жаль, указ у тому вигляді, в якому він був надісланий та зареєстрований у Верховній Раді, не відповідає тим вимогам, які сьогодні зранку на засіданні поставили голови фракцій. Ми зараз направляємо листа (його підписують голови фракцій) на президента з тими змінами, які ми хотіли б включити, щоб зала проголосувала одноголосно… Зараз ми очікуємо, чи п президент прийме наші пропозиції, внесе зміни до указу, і ми проголосуємо", - зазначила нардеп.

Політик також зауважила, що згідно постанови, яку мають сьогодні проголосувати, Верховна Рада у разі введення надзвичайного стану працюватиме безперервно.

"Ми вважаємо це адекватним кроком. Саме так Верховна Рада у 2014 році й працювала", - наголосила вона.

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