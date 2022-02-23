Євросоюз остаточно запровадив санкції за визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Рада Євросоюзу остаточно затвердила пакет санкцій за визнання Росією незалежності сепаратистських утворень на Донбасі. Уряди усіх 27 країн об'єднання у середу, 23 лютого, дали свою згоду на обмежувальні заходи

Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Текст юридичного рішення про санкції поки не опублікували в Офіційному журналі ЄС, але це відбудеться протягом годин того самого дня.

Ухвалений пакет, зокрема включає, персональні санкції. До списку потрапили всі депутати Держдуми, які проголосували за звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛДНР", - загалом 351 людина. Крім них, там опинилися ще 27 фізичних і юридичних осіб. Це члени уряду РФ, причетні до незаконних рішень, олігархи, які підтримують операції в ОРДЛО, вищі офіцери, "які грають роль у вторгненні та дестабілізації". Їхні імена стануть відомими після публікації офіційного списку. За даними ЗМІ, серед них є міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Таким чином, список тих, проти кого зараз запроваджують санкції, виявився довшим, ніж весь дотеперішній перелік осіб, які перебувають під обмеженнями за порушення територіальної цілісності України. Це перелік постійно розширювався з 2014 року. Досі в ньому були 193 фізичні та 48 юридичних осіб.

Всі активи підсанкційних осіб на території Євросоюзу заморожуються. Крім того, резидентам ЄС заборонено надавати їм кошти чи інші ресурси. А коли йдеться про фізичних осіб, то їм також заборонено в'їжджати на територію Євросоюзу.

У санкційному списку опинилися також банки, які фінансують військову діяльність Росії на Донбасі. За даними ЗМІ, це зокрема державна корпорація розвитку "ВЕБ" (раніше "Внешэкономбанк").

Також у ЄС посилили секторальні фінансові санкції. Ідеться про обмеження доступу російської держави та уряду до капіталу в ЄС, а також до фінансових ринків і послуг Євросоюзу.

Окремі санкції, подібні до кримських, стосуються сепаратистських утворень на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР". Зокрема, ЄС заборонив імпорт товарів звідти, обмежив інвестиції в ці райони Донецької та Луганської областей. Туди також не можна буде постачати й деякі категорії товарів з Євросоюзу.