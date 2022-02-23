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Росія готує повномасштабне вторгнення протягом 48 годин, - Newsweek

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Росія готує повномасштабне вторгнення протягом 48 годин, - Newsweek
Вторгнення можливе не лише зі сходу й півдня, а також з території Білорусі зі спробою взяти Київ. США попередили про це президента України Володимира Зеленського.

Про це з посиланням на два джерела в американській розвідці повідомляє видання Nesweek, інформує Цензор.НЕТ.

"Президента України попередили, що Росія з високою ймовірністю розпочне вторгнення протягом 48 годин на основі даних американської розвідки", – цитує Newsweek слова представника розвідки США.

За його словами, прогноз Пентагону передбачає, що Росія може наносити авіаудари та удари крилатими ракетами, а також здійснити наземне вторгнення. При цьому атака вестиметься не лише з непідконтрольних територій, а і з території Білорусі в бік Києва.

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"Крім того, - додав він, - повідомлення спостерігачів з літаків вказують на те, що сьогодні Росія порушила український повітряний простір, на короткий період провівши можливий літак-розвідник над Україною".

Newsweek повідомляє, що отримання такого попередження також підтвердило джерело, близьке до українського уряду. Друге джерело в розвідці США повідомило журналістів, що операція почнеться з кібератаки, а слідом за нею треба очікувати наземного вторгнення, яке, ймовірно, відбудеться вночі.

При цьому обидва чиновники стверджували, що плани Росії можуть змінитися в залежності від поточних подій.

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Ще одне джерело підтвердило Newsweek, що Білий дім був "неймовірно песимістичний" щодо ситуації і що вторгнення, ймовірно, відбудеться через 24-48 годин.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Та да. Так просрать почти 3 года на усиление армии и обороны страны.
  • Рекрут
    Хороші поради

    1: Долгий и протяжный свист означает мину.
    От мины спасает любое углубление! Только не нужно бежать, осмотрись и падай в ближайшую ямку. Не бойся прямого попадания, свист прямой ты не услышишь, ищи углубление и падай. Не бойся реакции окружающих, если ошибся, не один здравомыслящий тебя не осудит. И да, у тебя 2-5 секунд.

    2. Гаубичный снаряд
    звучит почти так же, но времени меньше, нет ямки, падай где стоишь! Потом если что отряхнешься.

    3. Град.
    В хорошую погоду град слышно из далека, звучит как шуршание, шшш...сам засекал, не важно с какого расстояния стреляет, у вас есть 14 секунд, не паникуйте, это масса времени! В укрытие! Град не пробивает что то на вылет, опять же спасет любая ямка!

    4. Танк.
    Тут как повезет. Выстрел танка слышно вместе с попаданием. Но! Перезарядка от 4сек! Первый не попал, рвите когти и поглубже. Танк в радиусе 7 метров рвет все, поэтому стало ясно что по вам работает танк, выбор не велик или лежать или рвать в укрытие.

    5. Смерч.
    С*ка это п*здец но шанс все еще есть! Звук как подлетает истребитель, он не втыкается куда то, эта сволота открывается метрах в 10-20 над землей и закидывает кассетными сверху вниз...знаете, честно скажу, шансов маловато...но! Две вещи которые возможно вам спасут жизнь, бьет ее заряд метров на пять максимум, и главное ЛЕЖАТЬ!!! Бог спаси вас всех!
    Важно!
    После обстрела есть не разорвавшиеся снаряды.
    Не трогать!!!
    Ни в коем случае, саперы разберутся!
    И еще -
    после обстрела осмотрись, может рядом раненый, крикни "все живы?!" Услышишь отзыв- подойди глянь, все ли в порядке.....
    Помни!
    сегодня спасешь ТЫ, а завтра ТЕБЯ....
  • Valter Valter
    Ответные удары по городам Пидоросии и Беларашки готовятся или нет? Я не собираюсь молча наблюдать как кацапоиды разносят наши дома а сами кацапоиды будут жрать колбасу с водкой и ухмыляться перед телевизором
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