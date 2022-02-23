Росія готує повномасштабне вторгнення протягом 48 годин, - Newsweek

Вторгнення можливе не лише зі сходу й півдня, а також з території Білорусі зі спробою взяти Київ. США попередили про це президента України Володимира Зеленського.

Про це з посиланням на два джерела в американській розвідці повідомляє видання Nesweek, інформує Цензор.НЕТ.

"Президента України попередили, що Росія з високою ймовірністю розпочне вторгнення протягом 48 годин на основі даних американської розвідки", – цитує Newsweek слова представника розвідки США.

За його словами, прогноз Пентагону передбачає, що Росія може наносити авіаудари та удари крилатими ракетами, а також здійснити наземне вторгнення. При цьому атака вестиметься не лише з непідконтрольних територій, а і з території Білорусі в бік Києва.

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"Крім того, - додав він, - повідомлення спостерігачів з літаків вказують на те, що сьогодні Росія порушила український повітряний простір, на короткий період провівши можливий літак-розвідник над Україною".

Newsweek повідомляє, що отримання такого попередження також підтвердило джерело, близьке до українського уряду. Друге джерело в розвідці США повідомило журналістів, що операція почнеться з кібератаки, а слідом за нею треба очікувати наземного вторгнення, яке, ймовірно, відбудеться вночі.

При цьому обидва чиновники стверджували, що плани Росії можуть змінитися в залежності від поточних подій.

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Ще одне джерело підтвердило Newsweek, що Білий дім був "неймовірно песимістичний" щодо ситуації і що вторгнення, ймовірно, відбудеться через 24-48 годин.