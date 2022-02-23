Посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова
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Посольство Фінляндії в Україні переїжджає до Львова, місцевий персонал посольства залишився у Києві
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на МВС Фінляндії.
"З огляду на загальну оцінку ситуації в безпековій сфері Міністерство закордонних справ ухвалило рішення про тимчасове переведення співробітників із посольства в Києві до Львова", - йдеться у повідомленні.
Обслуговування клієнтів буде обмеженим і лише за попереднім записом. Місцевий персонал посольства залишиться у Києві та продовжить працювати у столиці.
МЗС закликало громадян Фінляндії негайно виїхати з України.
Нагадаємо, посольства Нідерландів, Великої Британії, Ізраілю та Канади також тимчасово переїхали до Львова.