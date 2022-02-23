Рада додатково виділила 23 млрд на оборону

Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла законопроєкт 7012-д про зміни до Держбюджету на 2022 рік у частині фінансування оборони.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Загалом на сферу оборони виділено додатково 23 млрд грн. З цієї суми 16 мільярдів гривень підуть на фінансування ЗСУ, 6 мільярдів гривень - на потреби МВС (прикордонників та бійців Національної гвардії, які працюють у прифронтових зонах).

За таке рішення 345 народних депутатів. Парламентарі також доручили голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку невідкладно підписати закон та направити його президенту.

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