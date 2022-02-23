Новини

Рада додатково виділила 23 млрд на оборону

6 92135
Рада додатково виділила 23 млрд на оборону
Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла законопроєкт 7012-д про зміни до Держбюджету на 2022 рік у частині фінансування оборони.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Загалом на сферу оборони виділено додатково 23 млрд грн. З цієї суми 16 мільярдів гривень підуть на фінансування ЗСУ, 6 мільярдів гривень - на потреби МВС (прикордонників та бійців Національної гвардії, які працюють у прифронтових зонах).

За таке рішення 345 народних депутатів. Парламентарі також доручили голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку невідкладно підписати закон та направити його президенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту. ДОКУМЕНТ

Топ коментарі

  • Sergiy Zhugan
    ти диви як почали працювати))) уявляю якби у людей зброя на руках була... а ви кажете слуги слуги
  • Vyacheslav Nesterov
    хай працюють! може це вперше у їхньому нікчемному житті, а може й останні.......
  • Vyacheslav Nesterov
    мобилизация обьявлена. кому надо тот в курсе и направляется в точки сборки.... остальнім знать об єтом совсем не обязательно. Гражданский без опыта .скорее всего, пока не нужны... вот если ВСУ не справятся и московитские орки до городов доберутся - тогда вполне прийдется учиться и стрелять и в рукопашную добывать первый ствол...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини