МОЗ визначив перелік лікарень, які готові до реагування на надзвичайні ситуації, сформовано достатній запас крові, - Ляшко
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, українська охорона здоров'я "готова до будь-яких подій надзвичайного характеру, і це ми довели за минулі 2 роки боротьби з коронавірусною інфекцією".
Як повідомив міністр, у МОЗ визначено перелік лікарень, які готові до реагування на надзвичайні ситуації різного характеру: "Ми знаємо, у яких установах якусь допомогу можемо надати. Де хірургічного профілю, де інфекційного, де терапевтичного".
До цього переліку входять не лише комунальні установи, а також установи МОЗ та Академії меднаук.
Віктор Ляшко зазначив, що, крім лікарень, у країні працює система екстреної медичної допомоги, яка має велику кількість бригад, і плюс завжди є резерв бригад, готових будь-якої миті вийти на роботу. Також, якщо говорити про транспортування пацієнтів, то за останні 2 роки "відпілотовано" аеромедичну евакуацію. Для цього використовуються гелікоптери Національної поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як стверджує міністр, лікарні готові працювати у надзвичайних ситуаціях не лише щодо наявності кадрів, а й технічно:
"За попередні 2 роки в опорних лікарнях було модернізовано приймальні відділення, поставлено нове діагностичне обладнання. Плюс у кожній лікарні, в екстреній медичній допомозі, диспетчерських є безперебійні джерела живлення, які на випадок відключення електрики дозволять продовжити роботу".
Віктор Ляшко запевнив, що в країні сформовано достатній запас крові та її компонентів, у лікарнях, що входять до переліку, є 1-3-місячний запас медикаментів, який постійно поповнюватиметься. Кошти на це передбачено в окремому пакеті програми медгарантій "Готовність до реагування", на який виділено 2,5 млрд. грн.