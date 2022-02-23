Понад 14 тисяч резервістів призвуть на навчання Сил тероборони в Україні

На навчання протягом 30 діб буде призвано понад 14 тисяч резервістів в окремих районах і областях. На першому етапі збори плануються у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Офіс президента.

Про проведення навчань резервістів на селекторній нараді в ВП повідомив командувач Силами територіальної оборони Збройних сил України бригадний генерал Юрій Галушкін. За його словами, зараз проводиться розгортання штабів СТО.

Галушкін зазначивв, що найближчим часом буде організовано і проведено збори резервістів територіальної оборони по всій країні. Він додав, що навчання займуть 30 діб. Всього планується призвати 14 200 резервістів в окремих районах і областях.

"Проведення перших навчальних зборів територіальної оборони заплановано в Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську", - уточнив Галушкін.

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Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ заявляв, що з березня розпочнуться масові вишколи з резервістами та силами тероборони.