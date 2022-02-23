Передовим підрозділам армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі наказали вимкнути телефони, - InformNapalm

Передові підрозділи 1-го та 2-го армійського корпусу збройних сил РФії на окупованих територіях Донбасу отримали наказ вимкнути мобільні телефони.

Про це повідомляє волонтерський проект InformNapalm на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Щойно волонтери InformNapalm отримали інформацію від інсайдерів з ОРДЛО, що на 20:40 (за московським часом) всі передові підрозділи 1-го та 2-го АК отримали команду повністю вимкнути телефони та рації, залишити тільки IP-телефонію для зв'язку. Їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів. Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах", - сказано у повідомленні.