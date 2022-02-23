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Передовим підрозділам армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі наказали вимкнути телефони, - InformNapalm

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Передовим підрозділам армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі наказали вимкнути телефони, - InformNapalm
Передові підрозділи 1-го та 2-го армійського корпусу збройних сил РФії на окупованих територіях Донбасу отримали наказ вимкнути мобільні телефони.

Про це повідомляє волонтерський проект InformNapalm на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Щойно волонтери InformNapalm отримали інформацію від інсайдерів з ОРДЛО, що на 20:40 (за московським часом) всі передові підрозділи 1-го та 2-го АК отримали команду повністю вимкнути телефони та рації, залишити тільки IP-телефонію для зв'язку. Їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів. Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах", - сказано у повідомленні.

Топ коментарі

  • Simeon Kukushkin 189be33b
    А пам'ятаєте такий "чудовий" мем, як "Голосуй за Порошенка, а то Путін нападе!!!". От смішно було в 2019ому! А зараз щось зелеботи язики засунули в дупи і не біжать у військомати...
  • Антон 10db65bd
    Почалося коли ти в 2019 році поставив галочку напроти клоуна.
  • Хочу миру
    І нікто нє узнаєт, где магілка мая!
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