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США вводять санкції проти "Північного потоку-2" та його керівників

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США вводять санкції проти "Північного потоку-2" та його керівників
Сполучені Штати запроваджують санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівників. Це буде перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії в Україні.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я доручив своїй адміністрації ввести санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її корпоративних керівників. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я вже дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - заявив президент США Джо Байден.

Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін дав світу величезний стимул відмовитися від російського газу і перейти на інші види енергії.

Також читайте: Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2", - Шольц

Топ коментарі

  • Виталий Головченко
    американці красавчики
    Дякуєм за підтримку
  • Влад Тараненко
    Нет, остановили на время сертификацию.
    А вот теперь США похоронило его окончательно
  • Aleksey NotBad
    А теперь ещё вдогонку немного санкций. Это только разогрев.
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