Новини

Необхідно додати армії та теробороні ще 40 млрд гривень з держбюджету, - Порошенко

5 84739
Необхідно додати армії та теробороні ще 40 млрд гривень з держбюджету, - Порошенко
Петро Порошенко під час позачергового засідання Верховної Ради щодо змін до Державного бюджету закликав додатково виділити ще 40 млрд грн для Збройних Сил України та територіальної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Я закликаю наступного ж дня доручити уряду знайти ще 40 млрд грн, які витратити на територіальну оборону, дати їм машини, дати їм зброю, дати їм дрони, дати їм засоби зв’язку", – сказав Порошенко.

"Армії нашій дати резерви. Зробити все необхідне, тому що завтра замість доріг треба будувати надовби та протитанкові їжаки", – наголосив Порошенко.

"Вчора під час зустрічі із Зеленським ми пообіцяли: ми створюємо штаб для посилення оборони держави. Давайте діяти разом, як професійний, компетентний, патріотичний штаб оборони України у Верховній Раді", – резюмував лідер партії "ЄС".

Також читайте: Йду до Зеленського з планом укріплення оборони держави, - Порошенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • mrSmith
    Ты хоть копейку накинь, зебуин.
  • Влад Воланд
    Він дав і дає стільки що тобі і не снилося.
  • Alex Dev d4763325
    Кацап, у тебя прокси отклеился
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини