Необхідно додати армії та теробороні ще 40 млрд гривень з держбюджету, - Порошенко

Петро Порошенко під час позачергового засідання Верховної Ради щодо змін до Державного бюджету закликав додатково виділити ще 40 млрд грн для Збройних Сил України та територіальної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Я закликаю наступного ж дня доручити уряду знайти ще 40 млрд грн, які витратити на територіальну оборону, дати їм машини, дати їм зброю, дати їм дрони, дати їм засоби зв’язку", – сказав Порошенко.

"Армії нашій дати резерви. Зробити все необхідне, тому що завтра замість доріг треба будувати надовби та протитанкові їжаки", – наголосив Порошенко.

"Вчора під час зустрічі із Зеленським ми пообіцяли: ми створюємо штаб для посилення оборони держави. Давайте діяти разом, як професійний, компетентний, патріотичний штаб оборони України у Верховній Раді", – резюмував лідер партії "ЄС".

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