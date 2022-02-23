Ватажок терористів Пушилін вимагає добровільно вивести ЗСУ з Донецької області

Ситуацію, коли ЗСУ "добровільно покинули б" лінію зіткнення, він назвав "оптимальним варіантом".

Про це ватажок терористів так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив в інтерв’ю російському YouTube-каналу "Соловьёв LIVE", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз мінських угод немає," ДНР " і " ЛНР " є визнаними. Зараз стоїть питання, що робити з тим скупченням техніки, особового складу та озброєння, які є з того боку лінії зіткнення, збройні формування України. Що з цим робити? Вони мають добровільно покинути? Це найоптимальніший варіант, щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", - заявив Пушилін.

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