Турчинов: Прийде час і міжнародний трибунал судитиме Путіна та всю його злочинну команду

Міжнародний трибунал судитиме всю владну верхівку РФ. Так прокоментував виконуючий обов‘язки президента України у 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов своє внесення до списку "особливо розшукуваних військових злочинців Слідкомом РФ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Турчинов зазначив, що Російська Федерація погрожувала йому, починаючи з 2014 року, а на окупованій території фейковий суд навіть "засудив" до вищої міри покарання.

"Але їх істеричні погрози мене зовсім не хвилюють і не цікавлять. Ми їх били з 2014 по 2019 рік, будемо бити і зараз", – додав він. "Прийде час і, я впевнений, на лаві підсудних буде сидіти Путін і вся його злочинна команда. Міжнародний трибунал їх судитиме за військові злочини та за злочини проти людства", – резюмував Турчинов.

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