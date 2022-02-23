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Турчинов: Прийде час і міжнародний трибунал судитиме Путіна та всю його злочинну команду

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Турчинов: Прийде час і міжнародний трибунал судитиме Путіна та всю його злочинну команду
Міжнародний трибунал судитиме всю владну верхівку РФ. Так прокоментував виконуючий обов‘язки президента України у 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов своє внесення до списку "особливо розшукуваних військових злочинців Слідкомом РФ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Турчинов зазначив, що Російська Федерація погрожувала йому, починаючи з 2014 року, а на окупованій території фейковий суд навіть "засудив" до вищої міри покарання.

"Але їх істеричні погрози мене зовсім не хвилюють і не цікавлять. Ми їх били з 2014 по 2019 рік, будемо бити і зараз", – додав він. "Прийде час і, я впевнений, на лаві підсудних буде сидіти Путін і вся його злочинна команда. Міжнародний трибунал їх судитиме за військові злочини та за злочини проти людства", – резюмував Турчинов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Турчинов, Аваков та українські військові керівники включені Слідкомом РФ до списку особливо розшукуваних. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Олег Тягнибок

    В Україні запроваджено надзвичайний стан.

    Але тільки цього - недостатньо.

    Вкотре повторюю вимоги «Свободи».

    Запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей.

    Запровадити воєнний податок з олігархів. Не просити в них милостиню, а по закону забрати те, що належить.

    Припинити виплату пенсій на окуповані території і скерувати ці кошти на забезпечення внутрішньо переміщених осіб.

    Припинити торгівлю на крові та всі соціально-економічні зв'язки, розірвати дипломатичні стосунки з агресором.

    Націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні.

    Невідкладно винести на розгляд Верховної Ради та ухвалити свободівський законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм.

    Ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське.

    Перейменувати Українську Православну Церкву Московського Патріархату на Російську Православну Церкву в Україні зі статусом чужоземної церкви. В умовах воєнного стану заборонити/обмежити її діяльність.

    Повернути українські історичні пам'ятки, в першу чергу Лаври, українській Церкві.

    Закрити кордон з Московією та Білоруссю.

    Вимагати негайної реакції гарантів за Будапештським меморандумом.

    Подати офіційне звернення до ООН, Ради Європи, ОБСЄ щодо виключення Московії з цих організацій.

    Президент, уряд і парламент повинні вжити негайних рішучих заходів для посилення обороноздатності держави.
  • faust7808
  • Гыг с Вами
    а ось кровавий пастор...скучили,чесно кажучи
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