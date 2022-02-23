Рада підтримала запровадження надзвичайного стану

Верховна Рада проголосувала за Указ президента про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення висловилися 335 народних депутатів.

Перед голосуванням у Верховній Раді виступив Секретар РНБО Олексій Данилов. Він попросив депутатів підтримати Указ президента. Секретар РНБО пояснив, що надзвичайний стан запроваджують на всій території України, крім Донецької та Луганської областей. "Ситуація не є простою. Ми нічого від вас не приховуватимемо. Нам треба цей режим", - зазначив Данилов.

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