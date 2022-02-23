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Рада підтримала запровадження надзвичайного стану

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Рада підтримала запровадження надзвичайного стану
Верховна Рада проголосувала за Указ президента про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення висловилися 335 народних депутатів.

Перед голосуванням у Верховній Раді виступив Секретар РНБО Олексій Данилов. Він попросив депутатів підтримати Указ президента. Секретар РНБО пояснив, що надзвичайний стан запроваджують на всій території України, крім Донецької та Луганської областей. "Ситуація не є простою. Ми нічого від вас не приховуватимемо. Нам треба цей режим", - зазначив Данилов.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Олег Тягнибок

    Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.

    Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.

    «Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).

    На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).

    Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.

    Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.

    Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).

    І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.

    Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.

    Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.
  • Женя-Женя
    оно не для того вводится. Включайте голову!
  • Василь Довганенко 7230397a
    335 депутатів. Вистачило б навіть на імпічмєнт.
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