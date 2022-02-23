50% росіян підтримують застосування сили для утримання України від вступу в НАТО, - опитування CNN
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Чверть опитаних заявили, що вважають такі дії неправильними, ще 25% – не змогли відповісти на це запитання.
При цьому 43% респондентів висловилися проти використання військових сил для приєднання України до Росії, 36% – "за". Половина опитаних вважає за можливе використовувати силу в разі загрози для Росії через діяльність інших держав у країнах колишнього СРСР. Проти висловилося 23% респондентів.
Аналогічні питання поставили громадянам України. Проти застосування Росією сили для недопущення України до НАТО висловилися 70%, підтримали 13% опитаних.
Також 73% виступили проти використання сили для приєднання України до Росії, 13% – підтримали. Використання сили у разі загрози для Росії вважають за можливе 10% респондентів, проти висловилися 70%.
"Одним народом" росіян і українців вважають 64% опитаних у Росії і 28% опитаних в Україні.
В опитуванні взяли участь трохи більше ніж по тисячі людей у Росії та в Україні. Дослідження проходило онлайн з 7 по 15 лютого, до звернення президента Росії Володимира Путіна до росіян і визнання незаконних збройних угруповань "ЛНР" і "ДНР".