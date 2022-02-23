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50% росіян підтримують застосування сили для утримання України від вступу в НАТО, - опитування CNN

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50% росіян підтримують застосування сили для утримання України від вступу в НАТО, - опитування CNN
Половина росіян вважає правильним використання Росією військової сили для недопущення України до НАТО, свідчать результати опитування, зробленого на замовлення американського телеканалу CNN.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Чверть опитаних заявили, що вважають такі дії неправильними, ще 25% – не змогли відповісти на це запитання.

При цьому 43% респондентів висловилися проти використання військових сил для приєднання України до Росії, 36% – "за". Половина опитаних вважає за можливе використовувати силу в разі загрози для Росії через діяльність інших держав у країнах колишнього СРСР. Проти висловилося 23% респондентів.

Аналогічні питання поставили громадянам України. Проти застосування Росією сили для недопущення України до НАТО висловилися 70%, підтримали 13% опитаних.

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Також 73% виступили проти використання сили для приєднання України до Росії, 13% – підтримали. Використання сили у разі загрози для Росії вважають за можливе 10% респондентів, проти висловилися 70%.

"Одним народом" росіян і українців вважають 64% опитаних у Росії і 28% опитаних в Україні.

В опитуванні взяли участь трохи більше ніж по тисячі людей у Росії та в Україні. Дослідження проходило онлайн з 7 по 15 лютого, до звернення президента Росії Володимира Путіна до росіян і визнання незаконних збройних угруповань "ЛНР" і "ДНР".

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Я давно говорю что московия - это коллективное *****. Там надеяться не на что.
  • olele
    Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

    3 ч



    22 февраля произошел квантовый скачок в восприятии Путина Западом : это Гитлер с ядерной бомбой.
    Теперь оно уже не изменится до конца. Путина или мира.
    Остановить Гитлера с ядерной бомбой и спасти Мир могут только русский граф Клаус фон Штауффенберг или украинская армия.
    Слава Украине!
  • ПравдаЛюбка
    .
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