Завтра громадяни ще можуть не відчути наслідки введення НС, - нардеп "Голосу" Рахманін
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Завтра зранку громадяни ще можуть не відчути наслідки введення надзвичайного стану.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Голосу" Сергій Рахманін.
"Це залежатиме від того, як швидко будуть створені оперативні штаби, які ухвалюють рішення, що потім втілюються у життя", - зазначив він.
За словами нардепа, надзвичайний стан діятиме, якщо не виникне воєнної ескалації.
"Якщо буде воєнна ескалація дуже ймовірно, шо буде запроваджений уже воєнний стан", - додав Рахманін.