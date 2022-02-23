Завтра громадяни ще можуть не відчути наслідки введення НС, - нардеп "Голосу" Рахманін

Завтра зранку громадяни ще можуть не відчути наслідки введення надзвичайного стану.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Голосу" Сергій Рахманін.

"Це залежатиме від того, як швидко будуть створені оперативні штаби, які ухвалюють рішення, що потім втілюються у життя", - зазначив він.

За словами нардепа, надзвичайний стан діятиме, якщо не виникне воєнної ескалації.

"Якщо буде воєнна ескалація дуже ймовірно, шо буде запроваджений уже воєнний стан", - додав Рахманін.

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