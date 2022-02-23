Окупанти евакуювали нічну зміну з кримського заводу "Титан", можлива підготовка провокації, - Кулеба

Окупанти евакуювали нічну зміну заводу "Титан" в Армянську, Крим. Це може бути підготовкою до чергової провокації з боку РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожні повідомлення з Криму, що всю нічну зміну хімічного заводу "Титан" в Армянську евакуювали з об'єкта. Це може бути підготовкою до чергової інсценованої провокації з боку Росії. Москва, схоже, немає меж у спробах фальсифікувати приводи для подальшої агресії", - написав міністр у твіттері.

Цю інформацію підтвердили в ГУР Міноборони України.

"За розвідувальними даними на заводі "Титан", що в м. Армянськ, Перекопський перешийок та вцілому на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації,, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони.

Сьогодні о 20-ій годині усіх працівників, близько 50 людей, евакуювали", - йдеться у повідомленні.

Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об'єкті та спростовуємо всі заяви з цього приводу, повідомили у ГУР МО