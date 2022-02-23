Естонія закликала дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для вступу в НАТО
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Парламент Естонії на позачерговому засіданні ухвалив резолюцію на підтримку України на тлі агресії Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт естонського парламенту.
"Парламент жорстко засуджує спрямовану проти України агресію з боку РФ, введення військ в Україну і незаконне визнання окупованих регіонів", - йдеться в повідомленні.
Там засудили провокації РФ та поширення неправди у світовому інформпросторі.
Депутати закликали світ підтримати економіку України і збільшити допомогу з озброєннями, оскільки країна стала жертвою агресії з боку Росії. Також закликали ввести широкомасштабні антиросійські санкції.
Парламент також закликав держави-члени надати Україні статус країни-кандидата в Євросоюз і дорожню карту для отримання членства в НАТО.