Проти Росії вже підготовлені додаткові санкції та експортні обмеження, – Держдепартамент США
З такою заявою виступив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це лише початок нашої реакції. Якщо Путін вдаватиметься до подальшої ескалації, ми також посилимо (відповідь – ред.), застосувавши додаткові санкції та експорті обмеження, які ще не оприлюднені нами, але повністю підготовлені до введення з нашими союзниками й партнерами по всьому світу", - наголосив Прайс.
Представник Держдепу підкреслив, що США, союзники й партнери вважають нинішні дії Росії "початком вторгнення" в Україну. Він уточнив, що крім визнання російською владою так званих "Л/ДНР", Кремль продовжує проявляти нові акти агресії, в тому числі кібератаки, операції під чужим прапором, провокації, поширення масованої дезінформації тощо. Водночас Москва й надалі не демонструє серйозного ставлення до дипломатичного розв’язання кризи.
Прайс також наголосив, що США й союзники впродовж останніх двох днів відповіли на нові прояви агресії РФ "швидко й рішуче", враховуючи, в тому числі санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії. Крім того, він підкреслив важливість швидкого рішення Німеччини напередодні зупинити процес сертифікації російського газопроводу Nord Stream 2.
У цьому зв’язку представник Держдепу наголосив, що така трансатлантична єдність є "найголовнішим інструментом", який США, а також союзники та партнери мають у своєму арсеналі.