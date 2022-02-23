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Проти Росії вже підготовлені додаткові санкції та експортні обмеження, – Держдепартамент США

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Проти Росії вже підготовлені додаткові санкції та експортні обмеження, – Держдепартамент США
Сполучені Штати, а також союзники й партнери вже підготували нові серйозні санкції й експортні обмеження проти Росії в разі подальшої агресії проти України.

З такою заявою виступив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це лише початок нашої реакції. Якщо Путін вдаватиметься до подальшої ескалації, ми також посилимо (відповідь – ред.), застосувавши додаткові санкції та експорті обмеження, які ще не оприлюднені нами, але повністю підготовлені до введення з нашими союзниками й партнерами по всьому світу", - наголосив Прайс.

Представник Держдепу підкреслив, що США, союзники й партнери вважають нинішні дії Росії "початком вторгнення" в Україну. Він уточнив, що крім визнання російською владою так званих "Л/ДНР", Кремль продовжує проявляти нові акти агресії, в тому числі кібератаки, операції під чужим прапором, провокації, поширення масованої дезінформації тощо. Водночас Москва й надалі не демонструє серйозного ставлення до дипломатичного розв’язання кризи.

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Прайс також наголосив, що США й союзники впродовж останніх двох днів відповіли на нові прояви агресії РФ "швидко й рішуче", враховуючи, в тому числі санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії. Крім того, він підкреслив важливість швидкого рішення Німеччини напередодні зупинити процес сертифікації російського газопроводу Nord Stream 2.

У цьому зв’язку представник Держдепу наголосив, що така трансатлантична єдність є "найголовнішим інструментом", який США, а також союзники та партнери мають у своєму арсеналі.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Тушите Роисе свет.

    Байден, начинай забирать у роисян пензии. 😁
  • Виктор Дийнега
    Украинцы - запомните! Украина способна с легкостью расправится с российской армией. Разведка США показала насколько дырявая эта армия вскрыв все планы путина. Если Байден заявил что американские войска не будут участвовать в этой войне, это не говорит что их армия не хочет умирать за Украину, это говорит о том - что украинская армия справится сама и ресурсов для этого у украинской армии предостаточно. Кацапы - Добро пожаловать в Ад. Слава Украине!
  • Бандерівець
    Российскую нефть стало труднее продать, несмотря на солидные скидки со стороны нефтетрейдеров.

    Крупные нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Litasco («дочка» российского Лукойла) не смогли продать три большие партии российской нефти Urals. Об этом накануне сообщило ценовое агентство Argus.

    Указано, что все три компании предлагали по 100 тысяч тонн нефти с отгрузкой 5-10 марта со скидкой $6,30 за баррель по отношению к сорту Brent, но даже такая привлекательная цена не заинтересовала покупателей.

    При этом дисконт Urals к Brent вырос на $1,30 по сравнению с последними соглашениями на похожие даты и достиг максимального уровня за 17 лет.

    Падение спроса на нефть Urals совпало с эскалацией напряженности между Россией и Украиной после признания Москвой так называемой «независимости» территорий ОРДЛО.
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